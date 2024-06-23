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الأحد 23 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نقل 13 شخصا لمستشفيات أكتوبر لإصابتهم في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب 13 شخصا في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، قبل بوابة دهشور ، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات بأكتوبر وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص قبل بوابة دهشور بكيلو متر، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين إصابة 13 شخصا، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات أكتوبر، بواسطة سيارات سيارات إسعاف أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

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