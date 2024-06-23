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الأحد 23 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأردن تعلن عبور 70 شاحنة مساعدات إلى شمال غزة

مساعدات انسانية
مساعدات انسانية
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عبرت قافلة مساعدات انسانية جديدة في شمال غزة، تم تسييرها من قبل القوات المسلحة الأردنية.

وأرسلت القافلة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) وبدعم عدد من المنظمات والشركات والمؤسسات ومنها بايوس والإغاثة الإسلامية عبر العالم والجمعية الكويتية للإغاثة وجمعية الامداد وتآلف الخير وجمعية الإغاثة الطبية العربية وغيرها.

وحملت القافلة المكونة من 70 شاحنة الطرود الغذائية الأساسية والمستهلكات والمستلزمات الطبية والأدوية، ليصار إلى توزيعها في غزة وتحديدا ضمن مناطق الشمال في القطاع من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.
 

قافلة مساعدات إنسانية غزة القوات المسلحة الأردنية