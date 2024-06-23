الأردن تعلن عبور 70 شاحنة مساعدات إلى شمال غزة

عبرت قافلة مساعدات انسانية جديدة في شمال غزة، تم تسييرها من قبل القوات المسلحة الأردنية.

وأرسلت القافلة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) وبدعم عدد من المنظمات والشركات والمؤسسات ومنها بايوس والإغاثة الإسلامية عبر العالم والجمعية الكويتية للإغاثة وجمعية الامداد وتآلف الخير وجمعية الإغاثة الطبية العربية وغيرها.

وحملت القافلة المكونة من 70 شاحنة الطرود الغذائية الأساسية والمستهلكات والمستلزمات الطبية والأدوية، ليصار إلى توزيعها في غزة وتحديدا ضمن مناطق الشمال في القطاع من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.

