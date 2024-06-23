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الأحد 23 يونيو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

فرصة لا تعوض لطلاب المدارس.. انطلاق التسجيل في المعسكر الصيفي للغات بجامعة حلوان

رئيس جامعه حلوان
رئيس جامعه حلوان
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أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان عن بدء التسجيل في المعسكر الصيفي لتعليم اللغات الأجنبية المختلفة، والموجه لطلاب المدارس من سن 9 إلى 14 عامًا. 
يهدف هذا البرنامج إلى تأسيس وتنمية المهارات اللغوية للطلاب خلال فترة الإجازة الصيفية.

ويأتي هذا البرنامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني، عميد كلية الآداب، وبإشراف الدكتورة أماني السيد، وكيل كلية الآداب، والدكتور شادي الكردي، مدير المركز.

ومن جانبه أكد الدكتور شادي الكردي، مدير مركز اللغات، على أهمية هذه البرامج والدورات حيث يقوم المركز بدورًا حيويًا في تعزيز مهارات اللغات الأجنبية لدى الطلاب في سن مبكر.

وتسهم هذه البرامج بشكل كبير في إعداد جيل قادر على التواصل بكفاءة في عالم متعدد الثقافات واللغات، ونسعى من خلال هذا المعسكر الصيفي إلى توفير بيئة تعليمية ممتعة ومحفزة تساعد الطلاب على اكتساب اللغات بطريقة عملية وفعالة."

ودعا المركز الراغبين في الالتحاق بالدورات إلى سرعة التوجه للتسجيل، مع الإشارة إلى وجود خصم خاص لأبناء العاملين بجامعة حلوان وجامعة حلوان الأهلية.

للاستفسار والحجز، يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني: language.centre@commerce.helwan.edu.eg 
أو من خلال الموقع الإلكتروني للمركز، http://arts.helwan.edu.eg/?page_id=1282

أو صفحة المركز على فيسبوك، https://www.facebook.com/profile.php?id=100057290088596

أو عبر رقم الواتساب: 01018611471.

 

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