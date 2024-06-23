فصائل فلسطينية: قنصنا جنديا إسرائيليا في مخيم يبنا برفح الفلسطينية وأصبناه بشكل مباشر

أعلنت فصــائل فلسطينية اليوم الأحد، عن قنــص جنديا إسرائيليا في مخيم يبنا بمدينة رفح الفلسطينية وأصابته بشكل مباشر، وذلك وفقا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، أعلن حزب الله اللبناني، صباح اليوم الأحد، شنّها هجوماً جوياً بمسيرة انقضاضية على مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة "بيت هلل" التابعة للاحتلال الإسرائيلي.

وأكد حزب الله اللبناني في لبنان أنّ الهجوم استهدف أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود مقر قيادة الكتيبة، وأصابتها إصابة مباشرة، موقعةً أفرادها بين قتيل وجريح.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 261 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مستخدمًا كافة أساليب القتل والتّدمير والتهجير ومرتكبًا أبشع المجازر والفظائع، بدءًا من قصف البيوت فوق رؤوس ساكنيها وصولًا إلى تدمير المستشفيات وحرقها وتدميرها، وارتكاب جرائم مروعة بحق الطواقم الطبية والمرضى والنّازحين.