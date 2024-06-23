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الأحد 23 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 23 يونيو 2024

اسعار الخضراوات والفاكهة
اسعار الخضراوات والفاكهة
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شهدت اسعار الخضراوات والفاكهة انخفاض في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك خلال تعاملات اليوم الاحد 23 يونيو 2024.

 وسجل سعر كيلو الطماطم نحو 8 جنيهات، بينما سجل سعر البصل نحو 10 جنيهات للكيلو، وسجل سعر كيلو البطاطس نحو 20 جنيها.

كما سجل سعر الجزر نحو 17.5 جنيه للكيلو، وبلغ سعر كيلو بطاطا نحو 12 جنيه، وكيلو الخيار بـ نحو 15 جنيه، وبلغ سعر الكوسة نحو  15 جنيه للكيلو الواحد.

أما سعر الباذنجان، فقد سجل كيلو الباذنجان الابيض نحو 18 جنيه، و‏‎‏الباذنجان العروس نحو 18.5 جنيه، ‏‎‏‎‏‎‏في حين سجل سعر الفلفل البلدى نحو 15 جنيه، و‏الفلفل الألوان نحو 30 جنيه للكيلو، ‏‎وسجل سعر الليمون نحو 28.5 جنيه وسعر كيلو الفاصوليا الخضراء نحو 28 جنيها.

أما أسعار الفاكهة،، فقد بلغ سعر البطيخ نحو 13.5 جنيه سعر الكيلو، والموز البلدي  نحو 23.5 جنيه، وسعر كيلو التين البلدى نحو20 جنيه، وكيلو الجوافة البلدى نحو25 جنيها،

وبلغ سعر التفاح البلدى نحو 40 جنيه للكيلو، والتفاح الأصفر نحو  65 جنيه، وسعر التفاح الأصفر السكرى نحو 65 جنيه، وسعر التفاح الأحمر السكرى نحو 80 جنيه، وسعر التفاح الأمريكاني نحو 90 جنيه للكيلو، وبلغ سعر كيلو الخوخ نحو 30 جنيها.

وسجل سعر العنب الابيض 40 جنيه، سعر العنب الاسود 55 جنيها، سجل سعر كيلو المشمس 50 جنيها للكيلو، سعر كيلو البرقوق 50 جنيه، وسعر كيلو الكنتالوب 20 جنيها.

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