التضامن تطلق النسخة الثانية من مبادرة "الأب القدوة"

كشفت نرمين منصور مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأسرة بوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل اطلاق النسخة الثانية من مبادرة "الأب القدوة" في إطار الاحتفال بشهر الأسرة والتربية الإيجابية التي تستهدف التأكيد على الدور المحوري للأب داخل الأسرة.

وقالت «منصور»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: "في التربية الإيجابية نرفع شعار التربية مشاركة بين الأب والأم، والأسرة المصرية هي الحاضنة الأولى للمجتمع المصري كله، ونؤكد على أن دور الأب محوري وليس ماديا فقط".

وأضافت: "في هذا الإطار، أطلقنا العام الماضي مبادرة الأب قدوة في احتفالية رسمية بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني تأكيدا على أهمية دو الأب في أسرته والمجتمع أيضا".

وتابعت: "فتحنا باب التقدم للمسابقة هذا العام من يوم 11 يونيو 2024 والتقديم في المسابقة مستمر حتى الخميس المقبل 27 يونيو بجميع مديريات التضامن الاجتماعي".

وواصلت: "سنكرم هذا العام 10 آباء قدوة، منهم 4 أب طبيعي له دور في أسرته، و3 أب لابن من ذوي الهمم والقدرات الخاصة الفائقين دراسيا أو رياضيا، و3 آباء عبارة عن رجل ربى ابنا ليس ابنه مثل جد ربى أحفاده أو عم ربى أبناء أخيه، ومن حق أي مواطن يقدم أي شخص يراه قدوة في المجتمع على ألا يقل السن عن 55 سنة، وأن يكون له دور في أسرته والمجتمع، والفائزون سيحصلون على هدية عينية".

https://www.youtube.com/watch?v=4VzavSsc0_I