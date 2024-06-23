أستاذ طب أطفال: مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية فحصت أكثر من 454 ألف مولود

قالت الدكتورة لمياء محسن، أستاذ طب الأطفال إنَّ المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية في مرحلتها الأولى تستهدف كشف 19 مرضاً وراثياً لدى الأطفال المبسترين، مشيرة إلى أنَّ المبادرة شهدت فحص أكثر من 454 ألف مولود منذ انطلاقها في 12 يوليو عام 2021.

وأضافت «لمياء محسن»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز» أنَّ نقص هرمون الغده الدرقية من أكثر الأمراض الوراثية شيوعاً، مضيفة أنَّه يوجد أمراضًا وراثية أخرى تنتج من خلال أمراض التمثيل الغذائي تحديداً عدم تمثيل البروتينات أو تكسيرها، موضحا أنّها عندما تتراكم هذه البروتينات تتسبب في الكثير من المضاعفات.



وأشارت إلى أنَّ الفرق بين المرحلة الأولى للمبادرة والثانية أنَّ الأولى تشمل الأطفال المبسترين، موضحة أنَّهم الأطفال الذين يتمّ ولادتهم قبل الموعد الطبيعي لهم، أما المرحلة الثانية للمبادرة ستشمل كل الأطفال المولودين وستتعامل في كل الوحدات الصحية الأولية.

