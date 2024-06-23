مسئول روسي: الغرب بقيادة أمريكا يخشى تشكّل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب

أكد ممثل جمهورية القرم لدى الرئيس الروسي جيورجي مرادوف، اليوم الأحد، أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة يخشى تشكّل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، ويفعل كل ما بوسعه لتشويه صورة الدول التي تتمسك بهذه الاستراتيجية، بأنواع مختلفة من الأساليب المضللة ومبادرات السلام كمؤتمر (سويسرا حول أوكرانيا).



وأعرب مرادوف- وفقا لموقع (روسيا اليوم)- عن ثقته بأن الولايات المتحدة تسعى اليوم لعرقلة اتحاد القوى التي تهتم بتشكيل أغلبية عالمية تمنع الغرب من مواصلة هيمنته.



وقال إنه يمكن رؤية هذه الخطط بوضوح في الوثائق التي تعرض للتوقيع في المؤتمرات التي يبادر إليها الغرب.



وأجري مؤتمر سويسرا يومي 15 و16 يونيو الجاري، ودعا في بيانه إلى إعادة محطة زابوروجيه النووية إلى كييف، وتحرير روسيا حركة الملاحة في البحر الأسود وبحر آزوف، وتبادل جميع الأسرى.