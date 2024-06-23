لا طعام ولا ألعاب.. عائلة بغزة تشكو النقص الحاد في أبسط مقومات الحياة وانتشار الأمراض

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلبفزيونيا بعنوان "لا طعام ولا ألعاب.. عائلة البلوي تشكو النقص الحاد في أبسط مقومات الحياة وانتشار الأمراض بين أفرادها".

تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتتواصل معها الأوضاع المأساوية لسكان القطاع الذين باتوا يعيشون ظروفا صعبة للغاية على مدار نحو 9 أشهر.

وتعاني عائلة البلوي من أجل إطعام أطفالها داخل خيمة وسط أنقاض منزلهم المدمر في مخيم جباليا الواقع بشمال شرق مدينة غزة، حيث لا فواكه وفيتامينات ودون تلقي الخدمات الصحية.

وتحاول عائلة البلوي البقاء على قيد الحياة في صراعها المستمر يوما بعد يوم، لا سيما مع استمرار آلة الحرب الإسرائيلية في تقطيع أواصر القطاع المدمر.

وفي ظل النقص الحاد بالغذاء والماء وأرز مقومات الحياة، زادت الأوضاع سوءً في قطاع غزة وانتشرت الأمراض وبات شبح المجاعة أقرب من أي وقت مضى.

