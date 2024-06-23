ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية لأكثر من 9345 معتقلا بعد 7 أكتوبر الماضي

أعلنت هيئة شؤون الأسرى، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 9345 معتقلا، وذلك وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

كما أكدت هيئة شؤون الأسرى، ان قوات الاحتلال أعتقلت 20 فلسطينيا على الأقل بالضفة الغربية بينهم أطفال وأسرى سابقون.

واطلقت صباح اليوم طائرات مروحية ودبابات إسرائيلية النار وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ، كما وتعرض حي تل السعودي غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة لقصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 261 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مستخدمًا كافة أساليب القتل والتّدمير والتهجير ومرتكبًا أبشع المجازر والفظائع، بدءًا من قصف البيوت فوق رؤوس ساكنيها وصولًا إلى تدمير المستشفيات وحرقها وتدميرها، وارتكاب جرائم مروعة بحق الطواقم الطبية والمرضى والنّازحين.