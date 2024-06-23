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الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ارتفاع توريد محصول القمح لصوامع وشون الشرقية إلي 608 ألاف طن

توريد القمح
توريد القمح
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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثمنًا جهود المزارعين في زراعة محصول القمح و تحقيق الأمن الغذائي المصري كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٦٠٨١٠٣ طن قمح  الي مواقع التخزين بنطاق المحافظة .

وأشارت  وكيل وزارة التموين  بالشرقية إلي إنه يسمح بإستلام أقماح محلية معبأة في أجولة  بلاستيك بمراكز التجميع والتي سيتم نقلها الى الصوامع.

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه يتم متابعة الأرصدة ونوعية الأقمـاح واللوطات وفصل درجات النظافة بمركز التجميع عن طريق لجنة الإستلام.

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