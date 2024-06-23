إزالة مخالفات بناء وغلق أنشطة مخالفة في حملات مكبرة بـ4 مدن جديدة

نفذت الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والعاشر من رمضان و 15 مايو، حملات مكبرة بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق، أسفرت عن إزالة عدة مخالفات بناء وغلق وتشميع أنشطة مخالفة، وضبط مركبات مخالفة، ورفع إشغالات وظواهر عشوائية بعدة أحياء ومناطق بتلك المدن.

صرح بذلك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكدا استمرار حملات المتابعة ورصد المخالفات في جميع أحياء المدن الجديدة، بهدف التعامل الفوري وبحسم مع أي مخالفة بناء.

وفي هذا الإطار، قال المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم تنفيذ حملات مكبرة أسفرت عن إزالة الحوائط المخالفة بالروف بالقطعة رقم ١٣٥ منطقة ١٠ بحي القرنفل بالتجمع الأول، وتنفيذ قرارات غلق وتشميع لبعض القطع المخالفة بحي الياسمين لتغيير النشاط من سكني إلى إدارى وأنشطة أخرى بالمخالفة لشروط التخصيص.

وأضاف رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أنه تمت إزالة مبانٍ مخالفة بالقطعة رقم 153حرف ز جاردينيا 3، والقطعة رقم ٣٦١ أندلس بالتجمع الثالث، وتنفيذ إزالة فورية لأعمدة غرف السطح بالقطعة ٦٠ منطقة ٦ بالحى الثالث بالتجمع الخامس، وتنفيذ إزالة فورية لزيادة غرف السطح وتحويل البدروم لسكنى بالقطعة ١٢٧ منطقة ٦ بالحى الثالث بالتجمع الخامس.

ونفذ جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، حملة موسعة لغلق وتشميع المحال المخالفة لشروط التراخيص بسنتر سيتي ستارز بالحي العاشر، ورفع الإشغالات المتعدية على الطريق بمنطقة الباسيو، بتكليفات من المهندس عادل النجار، رئيس جهاز المدينة.



وقال المهندس عادل النجار، إن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع ١٣ محلاً تجارياً بسنتر سيتي ستارز، نظراَ لمخالفة النشاط غير المصرح به وعدم الالتزام برخص التشغيل، حيث شملت المخالفات تحويل الأنشطة بالمخالفة إلى ورش إصلاح سيارات، مخازن، ورش تغيير زيوت، ورش خراطة وورش تكييف سيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة في هذا الشأن.

وأضاف المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه تم تنفيذ 15 قرار غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتعديات أمام القطع السكنية لمزاولة أنشطة تجارية مخالفة، كما تم رفع كافة التعديات أمام القطع السكنية بالمجاورة السابعة بالحى الأول، كما تم إزالة عدد من اللافتات الإعلانية المخالفة، وذلك بمعرفة الإدارات المعنية بالجهاز وبالتعاون مع الشرطة المختصة.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إلى أنه تم شن حملة ليلية أسفرت عن ضبط 6 مركبات " تروسيكل " لباعة جائلين، كما تم ضبط عددٍ من الإشغالات أمام المحال بالمجاورات بالحى الثالث، ورفع كافة إشغالات الباعة الجائلين بالطرق الرئيسية.

وقال المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥مايو، إنه أثناء المرور على منطقة الإسكان الاجتماعي والإسكان العائلي بالمرحلة الرابعة بالمدينة تم رصد قطعة أرض جارٍ بها تجهيز بناء سطح كامل مخالف للشروط البنائية، كما تم رصد قطعة قام صاحبها ببناء السطح بالكامل، ورصد قطعة قام صاحبها ببيع البدروم واستغلاله بنشاط تجارى بالمخالفة لشروط التعاقد، لافتاً إلى أنه تم عمل المحاضر اللازمة لإزالة المخالفات.

وفى سياق آخر، أضاف المهندس على سعد، أنه في حملات أخرى تم ضبط ٤ سيارات تعمل بدون تصريح وسيارتين بدون تشميع، و٢ لودر يعملان بعد مواعيد العمل الرسمية، كما تم ضبط سيارة مخالفة، وعلى الفور تم التحفظ عليها بمخزن الجهاز، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد مسئولو أجهزة المدن الجديدة، استمرار الحملات والمتابعة الدورية على مدار الساعة للحفاظ علي المظهر الحضارى للمدن الجديدة، وعدم السماح بالتعدي على حقوق الدولة في الأرصفة والطرق العامة، وغلق الوحدات المخالفة للنشاط، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتنفيذ إزالات فورية لتلك المخالفات فى المهد وردع المخالفين.