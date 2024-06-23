مقتل مندوب مبيعات بسبب خلافات الجيرة بأوسيم

لقي مندوب مبيعات مصرعه متاثرا باصابته طعنا بسلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال محافظة الجيزة.

مقتل مندوب مبيعات في أوسيم

تلقي المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصاب بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على "أحمد م" مندوب مبيعات مصاب بطعنة نافذة جراء نشوب مشاجرة بينه وبين جيرانه بسبب خلافات الجيرة ورش والدة المصاب للمياه أمام منزل المتهمين، جري نقل المصاب إلي محل لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته خلال محاولات إسعافه.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.