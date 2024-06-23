إنفوجراف .. أنشطة وزارة الزراعة خلال إجازة عيد الأضحى

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجرافا، استعرض خلاله أبرز أنشطة الوزارة وقطاعاتها المختلفة، خلال أجازة عيد الأضحى.

واشار الانفوجراف الى ان هناك ١٢ توجيها من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لقيادات الوزارة وقطاعاتها استعداداً للعيد.

وتمثلت توجيهات وتكليفات الوزير في التالي:

1. استمرار العمل بالقطاعات الخدمية والإنتاجية على مدار الساعة طوال أيام العيد.

2. منع التعديات على الأراضى الزراعية والازالة الفورية لأي حالة تعد.

3. التنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في الإزالة الفورية لأي حالة تعد أو أعمال تشوين مواد البناء وفي المهد وإعادة الأرض لطبيعتها الزراعية.

4. تشديد عمليات الرقابة على الأسواق ومنافذ وشوادر بيع اللحوم والأضاحي الحية.

5. ضخ المزيد من المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة في منافذها الثابتة والمتنقلة.

6. المرور الدائم على الحقول والتواصل مع المزارعين.

7. التواصل الدائم والمستمر بين غرف العمليات بالمحافظات المختلفة، وغرفة العمليات المركزية بالوزارة.

8. متابعة محاصيل الأرز والقطن والذرة وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية خاصة مع ظروف موجة الحرارة الشديدة التي تشهدها البلاد

9. متابعة استلام تقاوى الإكثار في الحقول ومحطات الإنتاج والغربلة على مستوى الجمهورية

10. استمرار العمل بمعامل تحليل متبقيات المبيدات وصحة الحيوان ومكافحة العفن البني في البطاطس على مدار الساعة لفحص السلع والأغذية للسوق المحلى والتصدير وقضاء مصالح المواطنين والمزارعين والمصدرين.

11. استمرار عمل الحجر الزراعي في الموانئ والمنافذ ومحطات التعبئة لتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات البلاد من السلع الاستيراتيجية.

12. مواصلة أعمال مكافحة الآفات وتقديم الدعم الفني والارشادي للمزارعين للحد من استخدام المبيدات.

وفيما يتعلق بالمرور الميداني لقيادات الوزارة خلال اجازة العيد، فشملت: تفقد رئيس مركز البحوث الزراعية للبرامج البحثية بمحطتي البحوث بسخا والجميزة ومشاتل القرشية ومعمل متبقيات المبيدات، فضلا عن متابعة رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية لأعمال المجازر وتفقده حديقة الأسماك، كذلك متابعة رئيس قطاع الخدمات الزراعية المتابعة أعمال غرف العمليات وجهاز حماية الأراضي.

كما اشار الانفوجراف أيضا الى متابعة المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي لأعمال مهندسي الحجر في ميناء دمياط، كذلك متابعة رئيسا الادارتين المركزيتين لانتاج وفحص واعتماد التقاوي لأعمال محطات الانتاج والغربلة واستلام التقاوي، وتفقد رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة سير العمل في محافظتي بني سويف والفيوم.

وشملت المتابعة الميدانية لقيادات الوزارة أيضا، متابعة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات حالة المحاصيل الصيفية في محافظات بني سويف القليوبية والإسماعيلية والبحيرة، فضلا عن تفقد مدير عام الحفاظ على الرقعة الزراعية أعمال الحماية في المنوفية والغربية.

وعلى صعيد جهود اجهزة الوزارة الخدمية والانتاجية خلال اجازة العيد، شملت الآتي: استقبال المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات لحوالي 2000 عينة من عملاءه، فضلا عن استقبال المجازر 31 ألف أضحية لذبحها للمواطنين، اضافة الى مواصلة الهيئة العامة للخدمات البيطرية حملات التفتيش على أسواق اللحوم، كذلك مواصلة معامل الصحة الحيوانية تقديم خدماتها للجمهور، ومتابعة مهندسو حماية الأراضي أعمال الحفاظ على الرقعة الزراعية في جميع المحافظات.

كما شملت ايضا متابعة مهندسو مكافحة الآفات حالة المحاصيل ودعم المزارعين بالمحافظات، ومواصلة العاملون بمحطات الغربلة والانتاج استلام تقاوي المحاصيل واعدادها، كذاك مواصلة مهندسو الحجر الزراعي المصري العمل ليل نهارا بالموانئ والمنافذ المختلفة حفاظا على انسياب الصادرات المصرية لدول العالم ومواصلة فحص شحنات القمح المستورد، اضافة الى انتهاء قطاع الزراعة الالية ومعهد البساتين من زراعة حقل تجربة من نبات الجوجوبا في منطقة غرب غرب المنيا.

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