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الأحد 23 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العراق وهولندا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
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 بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم /الأحد/ في بغداد مع السفير الهولندي لدى العراق يوهانيس ساندي سبل تعزيز التعاون الثنائي.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن الجانبين استعرضا سبل توطيد الشراكة والتعاون البناء بين البلدين، والذي تعزز خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي إلى هولندا في شهر فبراير الماضي، وتشكيل (المجلس العراقي الهولندي) للتعاون الثنائي الشامل، والذي تفرعت منه لجان عدة في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.
وتطرق الجانبان إلى عمل الشركات الهولندية في العراق، وإجراءات الحكومة في تأمين البيئة الاستثمارية الملائمة للعمل، من خلال عدة إجراءات تهدف لتسهيل عمل الشركات عموما، وتفعيل المجلس المشترك للمياه بين البلدين، ضمن إطار خطط الحكومة تجاه تطوير قطاع الزراعة وإدارة الموارد المائية ومواجهة تحديات شح المياه التي يعاني منها العراق ودول المنطقة.

رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التعاون الثنائي هولندا