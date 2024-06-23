مسئول أمريكي يصف الوضع في بحر الصين الجنوبي بأنه "مقلق للغاية"

وصف مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانيال كريتينبرينك، اليوم /الأحد/، الوضع في بحر الصين الجنوبي بأنه "مقلق للغاية".

وقال المسئول الأمريكي - خلال زيارته لفيتنام وسط تصاعد التوتر بين الصين والفلبين - إن "تصرفات الصين في الآونة الأخيرة في الممر المائي المتنازع عليه تؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشدة وستواصل واشنطن الوقوف إلى جانب الفلبين".

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن زيارة المسئول الأمريكي لفيتنام تأتي عقب الزيارة التي قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بها إلى فيتنام لتعزيز التعاون بين البلدين.