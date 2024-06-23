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الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خشية تسلل طائرات مسيرة.. صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى والمستوطنات الشمالية

صفارات الانذار
صفارات الانذار
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أعلن إعلام إسرائيلي، اليوم الأحد، أن صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى وعدد من المستوطنات الشمالية خشية تسلل طائرات مسيرة، وذلك وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، أعلن حزب الله ،صباح اليوم الأحد، شنّه هجوماً جوياً بمسيرة انقضاضية على مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة "بيت هلل" التابعة للاحتلال الإسرائيلي.

وأكد حزب الله في لبنان أنّ الهجوم استهدف أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود مقر قيادة الكتيبة، وأصابتها إصابة مباشرة، موقعةً أفرادها بين قتيل وجريح.

وقال حزب الله في بيانها، إنّ هذا الهجوم جاء دعماً للشعب الفلسطيني في غزة، وإسناداً لمقاومته، ورداً على الاغتيال الذي نفذه الاحتلال في بلدة الخيارة في البقاع الغربي.
 

إعلام إسرائيلي صفارات الإنذار الجليل الأعلى طائرات مسيرة