نيفين شلبي في ذكرى وفاة عاطف الطيب: حبيت السينما بسبب أفلامه

تحدثت المخرجة نيفين شلبي عن المخرج الراحل عاطف الطيب وتأثرها بأفلامه وحبها للسينما بسببه، تزامنًا مع مرور 29 عامًا على رحيله.

قالت المخرجة نيفين شلبي في لقائها مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد: «عاطف الطيب من المخرجين اللي اتعلمت سينما من خلالهم وحبيت السينما بسبب أفلامه».

نيفين شلبي وعاطف الطيب

وتابعت: «توفى عام 1995 وكان عمري 16 سنة وكنت مرتبطة بأفلامه حتى قبل أن أعرف اسمه، حتى بدأت أدرس سينما وتخصصت في الأفلام التسجيلية والوثائقية وأتعمق بشكل أكبر».

وأضافت المخرجة نيفين شلبي حديثها عن المخرج الراحل عاطف الطيب، قائلة: «هو أقرب مخرج لقلبي اتعلم منه والانتقال كان سهل من السينما الوثائقية للسينما الروائية، أنا متأثرة به وبمدرسته في أعمالي».

وأشارت إلى أنه يعد مثل أعلى ورائد لجيل كامل من المخرجين والفنانين، مختتمة: «أفلام عاطف الطيب في مكانة مميزة بمفردها.. هناك أعمال لمخرجين كبار وأعمال لعاطف الطيب».



https://youtu.be/221SOWbSFec