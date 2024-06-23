عاطف الطيب.. مخرج الواقعية الجديدة في السينما المصرية

تحل اليوم الموافق ٢٣ يونيو ذكرى رحيل المخرج عاطف الطيب، والذى قدم العديد من الأفلام السينمائية الهامة، والتى عاشت عبر كل الأجيال، وقدم من خلالها رؤية فنية لواقع مجتمعى لقضايا المواطن، ليكون أحد أهم رواد سينما الواقع خلال التاريخ الفنى المصري.

البداية مع الفن

تخرج من المعهد العالى للسينما، وعمل فى بداياته مساعد مخرج لأكبر الاسماء الاخراجية، كان أبرزها المخرج شادى عبدالسلام والمخرج العالمي يوسف شاهين، ليخرج بخليط فنى أضاف له بصمته الخاصة والتى شكلت تاريخ سينمائى هام للفن المصري.

عاطف الطيب وسينما الواقع

اهتم المخرج عاطف الطيب منذ اللحظات الأولى أن تكون له رساله فنية، وفلسفة خاصه تخدم وتعرض قضايا المجتمع والمواطن، وتحاكى الواقع بكل حقيقه وشفافية، للدرجة التى جعلت من عاطف الطيب مخرج كادرات سينمائية لبعض المشاهد بدون أبطال، ربما يكون بطل المشهد مبنى أو أحد أحياء المدينة، أو الماره بالشارع، وهو ما جعل تكوين العمل الفنى لديه نسيج من الواقعية التى تحيط بعقل المتلقي منذ اللحظات الأولى.

أبرز أعماله الفنية

قدم المخرج عاطف الطيب عدد كبير وهام من الأعمال الفنية السينمائية، وأبرزها فيلم "البرئ، سواق الأتوبيس، ليلة ساخنه، الدنيا على جناح يمامه، كشف المستور، التخشيبه، ضد الحكومة، إنذار بالطاعة، دماء على الأسفلت، كتيبة الإعدام، أبناء وقتله، ملف فى الآداب".

أفلام عاطف الطيب عابرة للأجيال

رغم مرور الوقت على افلام المخرج عاطف الطيب، إلا أن تلك الأعمال الفنية مازالت تعيش وسط كل الأجيال التى عاصرتها، والأجيال الجديدة التى تلتها، ويرجع ذلك بسبب أن الفيلم الخاص بعين المخرج عاطف الطيب له بصمة نفسية ويلامس وجدان من يشاهده، وذلك لأنه يمثل واقع إما له أو لأحد من المحيطين بمن يشاهد العمل، وهو ما قرب عاطف الطيب بأعماله من كل الأجيال، وجعل أفلامه علامات فنية لسينما ذات طبيعه خاصة، ورسالة وفلسفة تحمل البساطة والواقع.

وفاته

رحل المخرج القدير عاطف الطيب، أحد أهم رواد سينما الواقع، بعد تعرضه لأزمة صحية، ليجرى عملية فى القلب، إلى أن وافته المنية تاركاً تاريخ سينمائى بطابع خاص لصاحب مدرسة اخراجية وفنية خاصة.