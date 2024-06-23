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الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تطلب التحريات حول مدمن قتل شقيقه وأصاب الآخر بمدينة نصر

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة مدينة نصر؛ بتعيين حراسة أمنية علي المتهم بقتل شقيقه وإصابة الآخر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر  حيث تم حجزة؛ وصرحت بدفن جثة المجني عليه وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وشهدت مدينة نصر جريمة أسرية بشعة، بعد أن أقدم شاب مدمن للمواد المخدرة، علي قتل شقيقه وإصابة شقيقه الآخر، بسبب محاولتهما منعه من تناول المواد المخدرة.

وردت إشارة من المستشفي العام، لضباط مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر، مفادها استقبال شقيقين احدهما متوفي والآخر في حالة حرجة، جراء تعرضهما للطعن.

وبالانتقال والفحص تبين طعن الضحايا علي يد شقيقهم الثالث، مدمن للمواد المخدرة، بسبب قيامهما بمحاولة منعه من تناول المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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