"الجنائية الدولية" تصدر مذكرة اعتقال بحق زعيم جماعة مسلحة في مالي

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال دولية بحق "إياد غالي" مؤسس وزعيم جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، التي تنشط في شمال مالي ودول مجاورة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في شمال مالي في الفترة بين يناير 2012 ويناير 2013.

ووفقا لبيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني، قامت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، بناء على طلب المدعي العام، بنشر مذكرة اعتقال بحق "إياد آغ غالي" لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في شمال مالي، موضحة أن قضاة المحكمة كانوا قد أصدروا مذكرة اعتقال بحق غالي في 18 يوليو 2017 إلا أنه لم يعلن عنها بسبب المخاطر المحتملة المتعلقة بحياة الشهود والضحايا.

وترى المحكمة الجنائية الدولية أن هناك أسباب معقولة تدعو للتصديق بأن غالي، الملقب بأبو فضل، كان زعيما لجماعة "أنصار الدين" التي سيطرت على مدينة "تمبكتو" عام 2012.

وقالت المحكمة إن غالي، المنتمي لعرقية الطوارق وهو من منطقة "كيدال"، يشتبه في ارتكابه جرائم حرب وجرائم اغتصاب واستعباد جنسي.

تجدر الإشارة إلى أن آغ غالي أعلن في مطلع مارس عام 2017 عن تأسيس جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" عبر اندماج 4 حركات مسلحة في مالي ومنطقة الساحل، وهي "أنصار الدين" و"كتائب ماسينا" و"كتيبة المرابطين" و"إمارة منطقة الصحراء الكبرى"، ويتولى إياد غالي حاليا زعامة هذه الجماعة (نصرة الإسلام والمسلمين).

وكان الطوارق قد تمكنوا من السيطرة على عدة مدن بشمال مالي بالتزامن مع إعلان آغ غالي السيطرة على مدينة "تمبكتو" عام 2012؛ مما دفع السلطات في مالي إلى طلب تدخل فرنسا في شمال البلاد لاستعادة سيطرة الدولة على هذه المنطقة.