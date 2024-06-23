الحالة المرورية.. «سيولة أعلى كوبري 15 مايو»

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تفاصيل الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية.

ويشهد الكورنيش في القاهرة كثافات متحركة بداية من المظلات حتى منطقة وسط البلد، وتستمر الكثافة المتقطعة على شارع رمسيس وامتداده، كما ظهرت سيولة مرورية في طريقي صلاح سالم و الفسطاط وصولا إلى القلعة، بينما انتظمت حركة السيارات في نفق الملك الصالح وتقاطعه مع طريق الكورنيش.

وعن الحالة المرورية في محافظة الجيزة، توجد سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية، وذلك بعد افتتاح التوسعة الخاصة بالشارع عقب الانتهاء من محطة مترو الأنفاق، وتظهر نفس السيولة المرورية في شارع السوادن وأعلى كوبري 15 مايو المتجه إلى ميدان لبنان.

وبالنسبة لحالة المرور في محافظة الإسماعيلية، نجد سيولة مرورية في شارع عثمان أحمد عثمان الذي يربط بين الجامعة ومجمع المحاكم والاستاد، ماعدا بعض الكثافة المتحركة والتي لا تؤثر على حركة سير المركبات، كما توجد سيولة مرورية حتى مبنى المحافظة والجامعة.