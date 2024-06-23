أونروا: أوضاع قطاع التعليم في غزة "صعبة وكارثية"

قالت القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة إيناس حمدان، إن الأوضاع في قطاع غزة صعبة وكارثية فيما يخص قطاع التعليم، مؤكده أن الحرب الإسرائيلية على القطاع هدفها الأول الأطفال والطلاب.

وأضافت إيناس حمدان - في تصريح خاص لقناة "النيل للأخبار"، اليوم /الأحد/ - أن "استراتيجية قوات الاحتلال الإسرائيلية ليست قائمة فقط على طمس الهوية الفلسطينية والقضاء على الشعب الفلسطيني من خلال حرب الإبادة الجماعية التي تقودها في القطاع بل قائمة أيضا على تجهيل الشعب لخلق جيل غير قادر على الدفاع عن وطنه واسترداد أرضه".

وأوضحت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك كافة القوانين الدولية والإنسانية التي تحظر استهداف المدارس والمنشآت التعليمية والمستشفيات خلال الصراعات، مشيرة إلى أن الحرب حرمت حوالي 600 ألف طالب من إنهاء عامهم الدراسي الحالي.

وأشارت إيناس حمدان إلى أن معظم مدارس قطاع غزة بحاجة إلى إعادة بناء وتأهيل مما سيخلق ضغطا كبيرا على عودة الطلاب إلى المدارس، مؤكدة أن الحرب على غزة ستخلق جيلا ينتظره مصير مجهول.