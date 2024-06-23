تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، لجان امتحانات نهاية العام الدراسي لدبلوم المدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام 2023/ 2024، وذلك بمدرسة التمريض بمدينة مرسى مطروح.

240 طالبًا وطالبة يؤدون امتحان دبلوم التمريض هذا العام

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن الامتحانات هذا العام شملت لجنتين بمدرسة التمريض بنين بمدينة مرسى مطروح، تضم 37 طالبًا، وعدد 6 لجان بمدرسة التمريض بنات بمدينة مرسى مطروح، تضم 89 طالبة، ولجنتين بمدرسة سيوة للتمريض وتضم 28 طالبا، وعدد 6 لجان بمدرسة التمريض بالحمام وتضم 86 طالبا وطالبة بإجمالى 240 ممتحنا بمدارس التمريض التابعة لمديرية الشئون الصحية بمطروح.

وكيل صحة مطروح يوجه بتهيئة الأجواء للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء

جاء ذلك خلال تفقد وكيل وزارة الصحة ميدانياً انتظام سير اعمال امتحانات الدبلومات بلجنة مدرسة تمريض مطروح، واطمأن على مستوى الامتحان وتهيئة الأجواء للطلاب وتوافر كافة عناصر العملية التعليمية ومستوى الأسئلة، ومدي كفاية الوقت المحدد لها، وكذلك مدى مطابقتها للمناهج الدراسية خلال الفصل الدراسي، وذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح؛ بمتابعة سير وانتظام الامتحانات.

رافق وكيل الوزارة الدكتور محمد لطفى مدير إدارة التدريب والمدارس، ومها محمد عبد الكريم موجهة المدارس، والدكتور عصام فرحات رئيس لجنة النظام والمراقبة والمنتدب من مديرية التربية والتعليم، وطارق عسل عضو مكتب وكيل الوزارة.

وكيل صحة مطروح يتفقد لجان امتحانات دبلوم الثانوية الفنية للتمريض

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