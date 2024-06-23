جوتيريش يشيد بجهود فرق الأمم المتحدة حول العالم لبناء أسس قوية للسلام

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بفرق الأمم المتحدة الذين لا يكلون في جميع أنحاء العالم لبناء أسس قوية للسلام.. مؤكدا أن الأمم المتحدة لن تتخلى أبدا عن النضال من أجل السلام، وتفخر بالوقوف مع بناة السلام في كل مكان في هذا الجهد الأساسي.

جاء ذلك في رسالة وجهها جوتيريش اليوم /الأحد/ بمناسبة يوم بناء السلام 2024، ونشرها الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وقال جوتيريش إنه ليس هناك أسمى من السعي لتحقيق السلام، ولكن السلام مفقود في عدد كبير للغاية من الدول والمجتمعات حول العالم، إذ تنشر الصراعات وأعمال العنف، وباء البؤس والمعاناة والموت الذي يؤثر على ملايين الأشخاص كل عام.

وأوضح أن هذا الاتجاه يتطلب منا اتخاذ إجراءات فردية وجماعية لتحقيق السلام، ويتطلب الأمر التزاما ثابتا بالمساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة البشر، فضلا عن دعم فعال للتنمية المستدامة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأشار الأمين العام إلى أن الأمر يتطلب أيضا التركيز على الوقاية، كما دعا البرنامج الجديد للسلام، من أجل بناء الثقة، ومعالجة الانقسامات، وتحفيز التنمية، ووقف موجة العنف في المجتمعات قبل أن يخرج عن نطاق السيطرة.