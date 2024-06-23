إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال دمرت عشرات المنازل في الحي السعودي برفح

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عن إعلام فلسطيني، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال دمرت عشرات المنازل في الحي السعودي غربي مدينة رفح الفلسطينية ومناطق متفرقة وسط المدينة.

استشهد فجر اليوم الاحد خمسة مواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، إثر قصف اسرائيلي بالطائرات الحربية والمدفعية استهدف وسط وغرب مدينة غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال بشكل متقطع وسط وجنوب مدينة رفح، بينما أغارت طائرات الاحتلال على منزل شمال مدينة رفح.

واطلقت صباح اليوم طائرات مروحية ودبابات إسرائيلية النار وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ، كما وتعرض حي تل السعودي غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة لقصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار.

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 261 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مستخدمًا كافة أساليب القتل والتّدمير والتهجير ومرتكبًا أبشع المجازر والفظائع، بدءًا من قصف البيوت فوق رؤوس ساكنيها وصولًا إلى تدمير المستشفيات وحرقها وتدميرها، وارتكاب جرائم مروعة بحق الطواقم الطبية والمرضى والنّازحين.