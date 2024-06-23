أشاد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، بمنظومة العمل المشرفة على ورش العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي، والتي يستمر تفعيلها بشكل جيد وسط إقبال كبير من طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بمدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات.

وكيل تعليم مطروح يشكر القائمين على تنفيذ ورش الذكاء الاصطناعي

وقدم شحاته الشكر للمشرفين على تنظيم ورش العمل ممثلا في أعضاء مركز التطوير التكنولوجي وإدارة تكافؤ الفرص وإدارة الموهوبين بتعليم مطروح.

وكيل تعليم مطروح: إكساب الطلاب المهارات الحياتية التي تؤهلهم لمواكبة سوق العمل

وأوضح وكيل الوزارة أن أبرز مكتسبات ورش العمل والتي يتم تنظيمها خلال الإجازة الصيفية يتمثل في تمكين الطلاب رقميا من خلال الذكاء الاصطناعي وكيفية التوظيف الأمثل في العروض التقديمية وريادة الأعمال وإدارة المشروعات وتصميم العلامة التجارية، كذلك إكساب الطلاب المهارات الحياتية التي تؤهلهم لمواكبة سوق العمل.

ونصح شحاته أبناءه الطلاب بالإقبال على تلك الفعاليات العملية المفيدة وتعاظم الإستفادة من المحتوي العلمي والمادة الثقافية والتي يقدمها نخبة من المحاضرين المتميزين بورش العمل، مشيرا أن ذلك يأتي مجدداً في إطار خطة المديرية لمواصلة مواكبة التطور التكنولوجي الهائل؛ ووفق توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وكيل تعليم مطروح يشيد بالتفعيل المتميز لورش عمل الذكاء الاصطناعي

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