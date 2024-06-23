"الطاقة المتجددة": دعم استراتيجية الطاقة المستدامة والمتكاملة في مصر حتي عام 2035

ذكرت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أن قطاع الطاقة في مصر (الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول) قام بإعداد دراسة للمزيج الأمثل فنيا واقتصاديا لإنتاج الطاقة حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوربي من خلال برنامج الدعم الفني لاعادة هيكلة قطاع الطاقة في مصر TARES وتضمن المشروع على عدة اجزاء كان اهمها دعم استراتيجية الطاقة المستدامة والمتكاملة في مصر حتي عام 2035 .

واكدت الهيئة ان هذه الدراسة تتضمن مجموعة سيناريوهات لخليط الطاقة بفرضيات مختلفة لتقييم تأثير دخول الطاقات المتجددة بنسب مختلفة إلى مزيج توليد الكهرباء من المنظور الفني والاقتصادي وذلك بهدف اختيار السيناريو الامثل.

حيث اعتمد المجلس الاعلى للطاقة في أكتوبر 2016 الأستراتيجية المصرية للطاقة حتى عام 2035 ،واختيار السناريو (4-ب) ليكون هو المرجعية لتخطيط الطاقة في مصر خلال الفترة القادمة والذي يستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في عام 2035، وذلك على النحو التالي :- مركزات شمسيه 4% - خلايا شمسيه 22% - طاقه مائيه 2% - طاقه نوويه 3% - طاقه متجدده 42% - محطات حراريه 55%

وأكدت الكهرباء أن مصر لها تجارب رائدة فى الاستخدام المبكر للتكنولوجيات الحديثة من خلال الجوائز العديدة التى حصلت عليها مشروعاتها فى بنبان للطاقة الشمسية وخليج السويس فى الرياح وحصول مشروع الخلايا الشمسيه الصغيرة الذى تنفذة مصر حصل علي جائزه افضل المشروعات من حيث خفض انبعاثات الكربون من معهد الطاقه البريطانى .

“تكييف الهواء أكثر الانشطة استهلاك في استخدام الطاقة ”

وقامت الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة بتبنى مشروع انشاء محطات طاقة شمسية فوق الآسطح وربطها بالشبكة القومية لكهرباء مصر ، ويعد تكييف الهواء أحد أكثر الانشطة استهلاك في استخدام الطاقة في العالم حيث تعمل غالبية أنظمة التبريد عادة من أنظمة تكييف الهواء الصغيرة السكنية .

حيث يعتمد الآشخاص على مكيفات الهواء عند ارتفاع درجة الحرارة للتخفيف من حدتها حتى يمكن مباشرة الحياة والعمل بشكل طبيعي˛ولكنها تستهلك كم كبير من الكهرباء ولذلك يبحث الكثيرين عن طرق تمكنهم من خفض معدلات استهلاكها ، تمتاز مكيفات الطاقة الشمسية بأنها توفر حوالي %50 من معدل الاستهلاك الشهري للكهرباء كما أنها تعمل على نوع الفريون الصديق للبيئة كذلك فإن نظام مكيفات الطاقة الشمسية ال يتأثر بانقطاع الكهرباء العمومية ،و يحتاج سوى جهاز المكيف المناسب للمكان وألواح الطاقة الشمسية فبمجرد توفير مساحة مناسبة لتثبيت وتركيب الالواح يمكن الاستفاده من جميع مميزات ذلك المكيف والتى تحتاج الالواح الشمسية لنوعية معينة من المكيفات حيث يمكن استخدام المكيفات المنفصلة أو المكيفات المركزية كما يمكن الاستفادة من الالواح الشمسية الخاصة بالمكيفات فى تغذية أحمال كهربائية أخرى كالاضاءه وذلك فى غير أوقات تشغيل التكيفات.

حيث شهدت اجهزة التكييف الشمسى انتشارا ملحوظا فى مصر خلال السنوات الاخيرة خاصة بالمناطق البعيدة عن الشبكة القومية للكهرباء واصبحت محل متابعة مستمرة من قيادات قطاع الكهرباء للوقوف على التطور التكنولوجى والسعى لهذه التكييفات التى تعمل بالطاقة الشمسية لوضعها ضمن الاستراتيجية المستقبلية للطاقة واتاحتها للمواطنين لترشيد الاستهلاك وتوفيرها بالسوق المحلى لخفض الاستهلاك والحفاظ على البيئة وبحث امكانية التعاون مع الشركات العالمية المنتجة لتصنيعها محليا فى مصر ، هذا ما دفع بقيادات القطاع بالتفكير بدراسة وضع اجهزة التكييف الشمسي ضمن مبادارات الطاقة الشمسية التى تدرس الدولة طرحها للمواطنين لتشجيعهم على اقامة محطات للخلايا الشمسية اعلى اسطح منازلهم لتوفير جزء من استهلاكهم وتلبية متطلبات قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها بفائدة ميسرة اقل من 5 % وبفترات سماح تشجع المواطنين للمشاركة فى هذه المبادرة لترشيد الاعتماد على الوقود البترولى والحفاظ على البيئة وتوفير قدرات كهرباء دائمة للمواطنين .