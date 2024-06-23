تحرك برلماني بشأن أعداد الوفيات بين الحجاج المصريين

كشفت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، عن اعتزامها فتح ملف ارتفاع عدد الوفيات في صفوف الحجاج المصريين خلال موسم الحج لهذا العام، داخل مجلس النواب بعد استئناف جلساته، عبر طلب إحاطة ستتقدم به رسميًا إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزراء الخارجية والهجرة والصحة والسياحة.

وقالت النائبة، في تصريحات لها، من الظواهر المُلفتة في موسم حج هذا العام، هي ظاهرة ارتفاع أعداد الوفيات في صفوف الحجاج المصريين مقارنةً بالسنوات الماضية، وهو ما يتطلب منا كنواب في البرلمان ضرورة الوقوف حول هذا الأمر المُؤسف وبحث أسبابه.

وأضافت "أن الزيادة الأكبر في عدد الوفيات من نصيب أهالينا الذين سافروا عبر تأشيرات الزيارة إلى السعودية، والذين وقعوا ضحية نصب من جانب الشركات السياحية التي أوهمت لهم بإمكانية الحج بأقل التكاليف، فأصبحوا حجاج غير نظاميين وغير تابعين لبعثة الحج الرسمية ومن ثم ليس لهم الحق في الرعاية والعلاج والسكن والانتقال عبر وسائل آمنة".

وأشارت "عبد الحميد" إلى أن هناك عددا كبيرا من الحجاج تعرضوا للإجهاد ومع ارتفاع درجات الحرارة وكبر السن فضلًا عن الأمراض المزمنة كلها تشكل أسبابًا وراء زيادة معدل الوفيات في صفوف الحجاج المصريين خلال موسم حج 2024.

وطالبت "عضو مجلس النواب" بوقفة جادة مع أصحاب هذه الشركات السياحية والسماسرة باتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم، الذين أوهموا لضحاياهم بإمكانية الحج عبر تأشيرات الزيارة.

كما طالبت النائبة آمال عبدالحميد، الجهات المعنية في مصر وعلى رأسها وزارتي الخارجية والهجرة، بتكثيف الجهود مع السلطات في السعودية في عمليات البحث عن المفقودين أبناء أداء مناسك فريضة الحج، وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل جثامين المواطنين الذين توفوا إلى أرض الوطن.

