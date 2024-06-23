"الدوما": روسيا قد تعدل من عقيدتها النووية إن ازدادت التهديدات

أكد رئيس لجنة الدفاع بمجلس "الدوما" الروسي "أندريه كارتابولوف" / اليوم الأحد / أنه من المتوقع أن تعدل بلاده من عقيدتها النووية إن ازدادت التهديدات ضدها، مشيرا إلى أن التعديل قد يشمل توقيت استخدام السلاح النووي.

وأوضح "كارتابولوف" -حسبما ذكر موقع روسيا اليوم - أن عقيدة روسيا النووية تعكس الرد على التطورات، مضيفا أن كل شيء يعتمد على كيفية تغير الوضع العسكري والسياسي.

ولفت إلى أنه إذا أزدادت التحديات والتهديدات فيمكن لروسيا تعديل شيء ما في عقيدتها النووية من حيث توقيت استخدام الأسلحة النووية وقرار استخدامها، لكن من السابق لأوانه الحديث عن ذلك الآن.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا أن روسيا قد تغير عقيدتها النووية في ظل محاولات الغرب خفض عتبة استخدام الأسلحة النووية.