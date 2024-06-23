مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة دهسا تحت عجلات قطار بأسوان

لقي 3 أشخاص من أسرة واحدة اليوم الأحد، مصرعهم دهسا تحت عجلات القطار بمزلقان السيل بمدينة أسوان وعلى الفور تم نقلهم إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت غرفة النجدة بمحافظة أسوان بلاغاً يفيد بمصرع شاب وزوجته وابنهم الرضيع، وتم نقلهم إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتبين أن الذين لقوا مصرعهم هم مريم محمود محمد 26، مصطفي هلال شفيق 35، مازن مصطفى هلال شفيق 9 شهور

الإخلاء مشرحه اسوان وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الحادث .

وشهدت محافظة أسوان اليوم وقوع حادث انقلاب سيارة نقل "دوبل كابينه" على طريق أبوسمبل الدولي جنوب مدينة أسوان، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص.

وتلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت إشراف الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائى بأسوان، إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل "دوبل كابينه" على طريق أبوسمبل بالقرب من منطقة كركر جنوب مدينة أسوان.

المصابون هم حماده علي يونس، إبراهيم محمد البدوي، أحمد فتحي محمد، عمر حسني حجازي، محمد سيد علي، وسلامة سمير.

تم نقلهم إلى مستشفى أسوان التخصصي بواسطة سيارات الإسعاف لتلقي الرعاية الطبية اللازمة .

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.