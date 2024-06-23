أول تحرك برلماني بشأن معنى «تتلظى» بامتحان اللغة العربية للثانوية العامة

كشفت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، عن تقديمها طلب مناقشة عامة إلى رئيس مجلس الشيوخ لتوجيهه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لفتح تحقيق موسع مع المسئولين عن وضع امتحانات الثانوية العامة.



وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، في طلبها أن عددا من الشكاوى وصلت إليها من أولياء الأمور بسبب التأخر فى تسليم البابل شيت إلى الطلاب لمدة نصف ساعة عن الموعد الرسمى لبدء الامتحان.



وأكدت أن هذا التأخير تسبب فى إحداث ربكة لدى كثير من الطلاب، علاوة على صعوبة امتحان اللغة العربية ووضع بعض الأسئلة غير المفهومة.



وأوضحت أن مدرسى اللغة العربية صعب عليهم فهم أو تفسير معنى "تتلظى" وهو السؤال الذى أصبح مقصد كثير من أولياء الأمور والطلبة في محركات البحث منذ الأمس.

وطالبت النائبة ريهام عفيفي بعقد اجتماع طارئ قبل نهاية دور الانعقاد الحالي مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمناقشة الآليات التى يتم بها وضع امتحانات الثانوية العامة، وكذلك شرح النظام الجديد للثانوية العامة، والذى تم الإعلان عنه قبل عيد الأضحى المبارك.