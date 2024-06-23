شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، على مراجعة كافة تراخيص إشغالات الكورنيش والشواطئ وإزالة أى تعديات أو إشغالات عشوائية دون تصريح، وتنظيم مواقع الاشغالات المصرح لها، مع المتابعة المستمرة وتكثيف جهود النظافة لظهور محافظة مطروح بالشكل الحضارى والسياحى أمام أهاليها وزوارها مع الإقبال السياحى الكبير الذي تشهده المحافظة.

محافظ مطروح يتفقد منطقة باب البحر



جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمحافظ مطروح على كورنيش مدينة مرسى مطروح وعدد من الشواطئ، بدأت بمنطقة باب البحر وشاطئ الفيروز وروميل والنخيل ومطروح العام، يرافقه رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح.

محافظ مطروح يوجه بالإزالة الفورية لعدد من الإشغالات بمنطقة باب البحر



ووجه محافظ مطروح لمجلس مدينة مرسى مطروح وشرطة المرافق، بالإزالة الفورية لعدد من الإشغالات بمنطقة باب البحر، كما شدد خلال الجولة على نظافة دورات المياه والتأكيد على حسن التعامل مع المصطافين، ووضع صناديق القمامة.



كما تفقد محافظ مطروح منطقة الميناء الشرقى ومتابعة تنظيم حركة اليخوت لتيسر ركوب روادها.

محافظ مطروح يتفقد منطقة باب البحر ويوجه بإزالة الإشغالات

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