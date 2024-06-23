"أونروا": يجب وقف التجاهل الصارخ للقانون الإنساني في الحرب الجارية بقطاع غزة

قال عدنان أبوحسنة المتحدث بأسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن 69% من المباني المدرسية التي كان يأوي إليها نازحون في غزة تعرضت للقصف أو تضررت بشكل مباشر.

وأضاف المتحدث بأسم أونروا، نؤكد ضرورة وقف التجاهل الصارخ للقانون الإنساني في الحرب الجارية بقطاع غزة .

وتابع: ندعو إلى ضرورة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة.

وكانت قد أوضحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أن أجساد أهالي قطاع غزة لم تعد لديها القدرة على مواجهة الأمراض، وبعض عائلات غزة يتناولون وجبة واحدة كل 3 أيام، ولدى الرضع عدم كفاية غذائية، موضحا أن المساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية لا تدخل غلى قطاع غزة إلا من معبر كرم أبو سالم.

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 261 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مستخدمًا كافة أساليب القتل والتّدمير والتهجير ومرتكبًا أبشع المجازر والفظائع، بدءًا من قصف البيوت فوق رؤوس ساكنيها وصولًا إلى تدمير المستشفيات وحرقها وتدميرها، وارتكاب جرائم مروعة بحق الطواقم الطبية والمرضى والنّازحين.