تداول 5000 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة (8 ) سفن وتم تداول 5000 طن بضائع و 397 شاحنة و 115 سيارة .

وشملت حركة الواردات 1500 طن بضائع و 254 شاحنة و 84 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 3500 طن بضائع و 143 شاحنة و 31 سيارة.

و استقبل ميناء سفاجا اليوم العبارة الرياض بينما تغادر السفينة امل ، فيما غادر الميناء بالامس السفينتين سيناء والرياض ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1300 طن بضائع و220 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتي، آيلة وآور.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2525 راكب بموانيها.

