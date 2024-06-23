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الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 5000 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة (8 ) سفن وتم تداول  5000  طن بضائع و 397  شاحنة و 115  سيارة .

 وشملت حركة الواردات  1500  طن بضائع و 254 شاحنة و 84  سيارة فيما شملت حركة الصادرات  3500  طن بضائع و 143 شاحنة و 31 سيارة.
و استقبل ميناء سفاجا اليوم العبارة الرياض بينما تغادر السفينة امل ، فيما غادر الميناء بالامس السفينتين سيناء والرياض ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1300 طن بضائع و220 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتي، آيلة وآور.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2525 راكب بموانيها. 
 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة بضائع عامة ومتنوعة حركة الصادرات ميناء سفاجا