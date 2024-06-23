تنسيق الجامعات.. برنامج الدراسات القانونيه باللغه الفرنسيه بنظام الساعات المعتمدة بحقوق حلوان

اعلنت كلية الحقوق بجامعه حلوان للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة لهذا العام عن معلومات عن برنامج الدراسات القانونيه باللغه الفرنسيه بنظام الساعات المعتمدة.

يهدف برنامج الدراسات القانونيه باللغه الفرنسيه بنظام الساعات المعتمده بكليه الحقوق جامعه حلوان إلى تزويد الطلاب بالمعارف والنظريات الأساسية والمتقدمة في مختلف مجالات القانون العام والخاص باللغتين الفرنسيه والعربيه بالاضافة الى انشاء وتعزيز الجانب المهني للعلوم القانونية النظرية عند الطالب وتطوير القدرات والمهارات الفكرية باللغة الفرنسية عند الطالب .

كما يسهم البرنامج إلي تمكين الطالب من اجراء البحوث القانونيه بمستوى ليسانس وفق منهجيه علميه سليمه باللغتين الفرنسية والعربية وتمكين الطالب من مهارات العمل المختلفة واجابه استخدامها لرفع كفاءة أدائه الشخصي والمؤسسي باللغه الفرنسيه .

وهذا ويشترط لمنح الطالب درجة الليسانس في برنامج الدراسات القانونيه باللغه الفرنسيه في نظام الساعات المعتمدة اجتياز مقررات دراسيه بواقعه 136 ساعة معتمدة وفق جدول المقررات الدراسية

ويقبل البرنامج الطلاب المصريون الحاصلون على الثانوية العامة او ما يعادلها من مصر او الخارج او تلك التي تدرس مناهجها باللغة أجنبية بشرط الا يقل مجموعه في اللغه الفرنسيه عن 80% من الدرجة النهائية ولا يجوز قبول تحويل الطلاب الباقيين من الاعاده او مفصولين من نفس الكلية أو من كليات أخرى كما يجوز قبول الطلاب الوافدين من الحاصلين على الثانويه العامه او ما يعادلها من دولة أخرى بحسب ترتيب درجاتهم ولا يجوز قبول تحويل الطالب إلى برنامج باللغه العربيه الا في حالة الرسوب ولا يجوز التحويل مطلقا بين البرنامج باللغه الفرنسيه والعربيه في الفرقتين الثالثة والرابعة