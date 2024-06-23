لأول مرة.. علي فرج يتوج ببطولة العظماء الثمانية للإسكواش

توج بطل العالم علي فرج، لاعب وادى دجلة، والمصنف الأول عالمياً، ببطولة العظماء الثمانية PSA World Tour Finals 2023-2024 للإسكواش، لأول مرة فى تاريخه، وذلك فى نهائى مصرى خالص.

وحقق علي فرج، بطل العالم، لقب بطولة PSA العالمية للإسكواش، وذلك بعد تغلبه على مصطفى عسل بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-5) (5-2) ، (انسحاب) بسب الاصابة.

وبذلك حقق على فرج البطولة رقم 8 خلال الموسم الحالي 2023/ 2024 ، ويحافظ علي صدارة التصنيف العالمي للأسبوع ال 57 علي التوالي محققا رقم قياسيا في فترة صدارة التصنيف.



وأعرب بطل وادى دجلة علي فرج، عن سعادته بتحقيق اللقب الثامن خلال الموسم الحالي، مما يعزز فرصه من الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي، للأسبوع ال57 على التوالي، موجهًا الشكر لإدارة وادى دجلة على دعم اللاعبين لتطوير مستواهم والمنافسة على البطولات.



واختتمت مساء اليوم السبت، بطولة العظماء الثمانية PSA World Tour Finals 2023-2024 للإسكواش، والتي تبلغ قيمة جوائزها المالية 224.5 ألف دولار.



وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.