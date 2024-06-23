عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، اجتماعا مع عدد من ممثلى أصحاب اليخوت بالمحافظة؛ لمناقشة آليات تنظيم حركة اليخوت بما ييسر على الركاب ويمنع تكدسهم بمنطقة الميناء الشرقي، والتنسيق مع الجهات المعنية لنقل اليخوت إلى ميناء العراوة غرب مطروح.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، وممثلى شرطة المرافق، ونواب رئيس المدينة.



شدد محافظ مطروح خلال اللقاء على تكثيف جهود مجلس مدينة مرسى مطروح وشرطة المرافق لإزالة كافة الإشغالات ومراجعة التراخيص، ومنع التعديات على الأرصفة بشوارع وسط المدينة؛ لتيسير حركة المواطنين والسيارات خاصةمع ما تشهده المدينة من حركة سياحية كبيرة.



محافظ مطروح: تخصيص منطقة لمنافذ حجز اليخوت بجوار مسرح الشاطئ

ووجه محافظ مطروح بتخصيص منطقة لمنافذ حجز اليخوت بجوار مسرح الشاطئ، يتم تخصيصها لأصحاب تراخيص اليخوت وليس لمكاتب وهمية؛ حرصا على المواطنين ومنع استغلالهم مع حصر عدد اليخوت وعمل قاعدة بيانات بأحجامها والتراخيص الخاصة بها، كما وجه لأصحاب اليخوت بدراسة مقترح إمكانية تطوير اليخوت الصغيرة بالتعاون والاتفاق بين أصحابها لتجميع كل 3 يخوت صغيرة فى يخت كبير، بما يقلل تكدس اليخوت وييسر الإجراءات مع مزيد من تنظيم حركتها داخل البحر.

دراسة مقترح تأسيس جمعية لأصحاب اليخوت



من ناحية أخرى أكد محافظ مطروح أنه سيتم مخاطبة وزارة النقل والمواصلات لمراجعة ومعاينة مقترح تطوير الميناء الشرقى لاستيعاب مزيد من حركة مراكب الصيد واليخوت وميناء سياحي، ودراسة مطالب أصحاب اليخوت بشأن رخصة الملاحة، والبحث مع الجهات المعنية مد فترة حركة اليخوت بالبحر، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية بشأن العمل على مزيد من تيسير وتنظيم دخول ميناء العراوة للمطصافين رواد اليخوت سواء الكارته للأفراد والسيارات وغيرها، ودراسة مطلب تأسيس جمعية لأصحاب اليخوت وحصر كافة المطالب والاحتياجات من خلال لجنة اليخوت بالمحافظة.

محافظ مطروح يبحث آليات تنظيم حركة اليخوت

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