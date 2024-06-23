خبير سياسات دولية: فشل إدارة نتنياهو السبب فى اتساع الصراع على الحدود مع لبنان

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة، إن فشل سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أدى إلى تبعيات الصراع على الحدود اللبنانية، موضحًا أن نتنياهو لم يستطع أن يحقق شيئًا في غزة إلا الدمار، واتساع دائرة الحرب.

وأضاف سنجر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن 80% من قطاع غزة دمر بشكل كامل، إذ جرى استشهاد أكثر من 36 ألف فلسطيني، و80% منهم من النساء والأطفال.

وأشار خبير السياسات الدولية، إلى أن نتنياهو يدعي أنه قادر على أن يقضي على حماس، موضحًا أن كل القراءات التحليلية قبل غزو قطاع غزة حذرت نتنياهو من الدخول للقطاع لأنه بهذه السياسة التي يمارسها منذ بداية الحرب أدت إلى عزل إسرائيل وجعلها دولة منبوذة خارجة عن القانون الدولي، بالإضافة إلى أنها أدت إلى جعل الولايات المتحدة الأمريكية منبوذة أيضًا وليست لها مصداقية.