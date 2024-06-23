الراعي: رئيس الجمهورية هو الوحيد المخول بالمطالبة بتطبيق القرارات الدولية

ذكر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في عظته خلال قداس اليوم الاحد في بكركي، أن رئيس الجمهورية هو الوحيد المخول المطالبة بتطبيق القرارات الدولية"، لافتا الى انه "لطالما حذّرنا من استمرار الشغور في الرئاسة الاولى وبمثابة اغتيال سياسي للنظام التوافقي".

وذكر الراعي أن "ثمة شغور آخر في الكلية الحربية اذ لن يكون للسنة الثانية تلاميذ في هذه الكلية ومن يحمي حقوق المقبولين من المرشحين؟".

ولفت الى ان "دعوتنا دائما الى الشباب للانتساب الى الدولة ولكن كيف ندعو الشباب للانضمام وهي تقفلها بوجههم، لذا نناشد بفتح الكلية الحربية لكي لا يكون هناك شغورا اعظم من سدة رئاسة الجمهورية".