3500 طفل في غزة يعانون المجاعة ويحتاجون إلى المواد الغذائية اللازمة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية" في نبأ لها، اليوم الأحد، أن 3500 طفل في شمال قطاع غزة يعانون سوء التغذية والمجاعة ويحتاجون إلى المواد الغذائية اللازمة.

وخسرت طواقم الإسعاف في غزة أكثر من 80% من قدرتها وإمكاناتها جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

وفي وقت سابق، أكد مسئولون فلسطينيون بغزة، أن الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية يصران على إدخال 2.4 مليون مدني في قطاع غزة إلى نفق المجاعة.

وقال مسئولون فلسطينيون بغزة إن 3500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية وانعدام المكملات الغذائية والتطعيمات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 261 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مستخدمًا كافة أساليب القتل والتّدمير والتهجير ومرتكبًا أبشع المجازر والفظائع، بدءًا من قصف البيوت فوق رؤوس ساكنيها وصولًا إلى تدمير المستشفيات وحرقها وتدميرها، وارتكاب جرائم مروعة بحق الطواقم الطبية والمرضى والنّازحين.