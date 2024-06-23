أعلن حاكم مقاطعة "بريانسك" الروسية ألكسندر بوغوماز اليوم /الأحد/ أن قوات الدفاع الجوي الروسية اعترضت خلال الليلة الماضية 30 طائرة مسيرة أوكرانية ودمرتها فوق أراضي المقاطعة.
وأشار بوغوماز - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية - إلى أنه لم تقع إصابات أو أضرار.. موضحا أنه تم صد كافة الهجمات وتدمير جميع الأهداف.
وكانت قوات الدفاع الجوي الروسية قد أسقطت طائرتين مسيرتين في مقاطعة "سمولينسك" الليلة الماضية.
العالم
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 30 مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة "بريانسك"
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أعلن حاكم مقاطعة "بريانسك" الروسية ألكسندر بوغوماز اليوم /الأحد/ أن قوات الدفاع الجوي الروسية اعترضت خلال الليلة الماضية 30 طائرة مسيرة أوكرانية ودمرتها فوق أراضي المقاطعة.
أعلن حاكم مقاطعة "بريانسك" الروسية ألكسندر بوغوماز اليوم /الأحد/ أن قوات الدفاع الجوي الروسية اعترضت خلال الليلة الماضية 30 طائرة مسيرة أوكرانية ودمرتها فوق أراضي المقاطعة.