الدفاعات الجوية الروسية تسقط 30 مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة "بريانسك"

أعلن حاكم مقاطعة "بريانسك" الروسية ألكسندر بوغوماز اليوم /الأحد/ أن قوات الدفاع الجوي الروسية اعترضت خلال الليلة الماضية 30 طائرة مسيرة أوكرانية ودمرتها فوق أراضي المقاطعة.

وأشار بوغوماز - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية - إلى أنه لم تقع إصابات أو أضرار.. موضحا أنه تم صد كافة الهجمات وتدمير جميع الأهداف.

وكانت قوات الدفاع الجوي الروسية قد أسقطت طائرتين مسيرتين في مقاطعة "سمولينسك" الليلة الماضية.