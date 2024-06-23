باقي من الزمن 7 أيام .. الداخلية تعلن آخر مهلة لتوفيق المقيمين الأجانب أوضاعهم في مصر

أعلنت وزارة الداخلية انه من المقرر إنتهاء المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة لإستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات يوم 30-6-2024

واضاف بيان وزارة الداخلية انه سيتم إيقاف الخدمات المقدمة لهم من كافة مؤسسات الدولة إعتباراً من 1-7-2024.

وكان رئيس مجلس الوزراء اعلن ان أعدادهم طبقاً لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% ذكور، و49.6% إناث، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر.