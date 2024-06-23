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الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

باقي من الزمن 7 أيام .. الداخلية تعلن آخر مهلة لتوفيق المقيمين الأجانب أوضاعهم في مصر

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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أعلنت وزارة الداخلية انه من المقرر إنتهاء المهلة الممنوحة  للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة لإستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات  يوم 30-6-2024 
واضاف بيان وزارة الداخلية انه سيتم إيقاف الخدمات المقدمة لهم من كافة مؤسسات الدولة  إعتباراً من 1-7-2024.

وكان رئيس مجلس الوزراء اعلن ان أعدادهم طبقاً لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% ذكور، و49.6% إناث، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر.

 

وزارة الداخلية المهلة الممنوحة للأجانب