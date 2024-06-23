«حياة كريمة» توزع أجهزة كهربائية على 10 عرائس في الإسماعيلية

عرض برنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقريراً تليفزيونياً بعنوان «حياة كريمة توزع أجهزة كهربائية على 10 عرائس من أبناء الإسماعيلية ضمن مبادرة فرحة العيد».

وقال محمد جمال، المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية، إن مؤسسة حياة كريمة اليوم تقوم بتوزيع أجهزة كهربائية على 10 عرائس من أبناء الإسماعيلية ضمن مبادرة «فرحة العيد»، موضحا أن هذه المبادرة للعرائس الأكثر استحقاقاً المقبلين على الزواج.

وأضاف «جمال»، عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «هذا الصباح»، أن مؤسسة حياة كريمة اليوم تقوم أيضا بتسليم كراس متحركة وتساعد في كثير من حالات التمكين الاقتصادي، مشيرا إلى أن كل ذلك استكمالاً لجهود المؤسسة خلال الفترة الماضية.

وأكد أن مؤسسة حياة كريمة ستستمر في بذل المزيد من الجهود خلال الفترة القادمة بهدف إيصال الرسالة الهادفة للمؤسسة الذي يتمثل في رضاء الأهالي وتوفير الخدمات للمواطن الأكثر استحاقاً.

https://www.youtube.com/watch?v=G9lG2xGr7FY&ab_channel=eXtranews