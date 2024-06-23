طقس اليوم.. شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء والعظمي بالقاهرة 39 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس حيث يسود اليوم الاحد ، طقس شديد الحرارة نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار علي السواحل الشمالية وطقس مائل للحرارة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء ومعتدل على السواحل الشمالية.

نشاط رياح

كما يشهد اليوم الاحد ، نشاط رياح علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 39 للعظمى والصغرى 27 درجة، وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 24 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 42 للعظمى والصغرى 31 وعلى شمال الصعيد 41 للعظمي والصغرى 26 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 45 للعظمي والصغري 31 درجة .