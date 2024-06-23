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الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب يتعهد بحماية الحريات الدينية حال انتخابه رئيسا للولايات المتحدة

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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تعهد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة، بحماية الحريات الدينية بشدة في حال انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة، داعيا الإنجيليين إلى التصويت بأعداد كبيرة في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر القادم لمساعدته على الفوز.
وقال ترامب ـ حسب ما أفادت به قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الأحد/ ـ إن "الإنجيليين والمسيحيين لا يصوتون بقدر ما ينبغي في الانتخابات"، معتبرا أن "المعسكر الديمقراطي يسعى إلى إسكات المسيحيين وإضعاف معنوياتهم". 
يذكر أن ترامب، سيواجه منافسه الديمقراطي الرئيس الحالي جو بايدن، في مناظرة تلفزيونية الخميس المقبل، قبل أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق الحريات الدينية الانتخابات الرئاسية