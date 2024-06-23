افتتاح ورشة العمل الإفريقية الإقليمية حول استدامة مفاعلات الأبحاث الذرية

افتتح اليوم الدكتور هداية احمد كامل نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي والاستاذ الدكتور مجدي زكي المنسق الوطني للورشة و مدير مفاعل مصر البحثي الثاني و فالنتينا سيموفكا خبيرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية و هونج لي من كوريا وخبير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورشة العمل الأفريقية الاقليمية عن دراسات السوق وعلاقات العملاء لتحقيق استدامة مفاعلات الابحاث الذرية والتي تنظمها هيئة الطاقة الذرية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن برامج مشروعات التعاون مع الأفرا والتي تعقد فى الفترة من 23-27 يونيو 2024 بالقاهرة ويشارك فيها ثمان دول افريقية وهى الجزائر، المغرب، ليبيا، الكونغو الديمقراطية، نيجيريا، غانا، جنوب افريقيا، وجمهورية مصر العربية ، في إطار التعاون الدولي بين هيئة الطاقة الذرية والدول الأفريقية.



وقد اوضح الدكتور مجدي زكي المنسق الوطني للمشروع ومدير مفاعل مصر البحثي الثاني بان الورشة تهدف إلى دعم الدول الأفريقية وبناء قدراتها في مجالات تسويق وإستخدامات مفاعلات الأبحاث الذرية وتركز جلسات الورشة على تحليل الأسواق وكيفية تسويق المنتجات والخدمات فيما يتعلق بالمفاعلات المنتجة للنظائر المشعة وكذلك أليات إستدامة هذه المفاعلات والتخطيط الاستراتيجى للمؤسسات النووية الوطنية وكيفية تأسيس كيانات من الجهات المسئولة عن تشغيل مفاعلات الأبحاث بالتعاون مع الصناعة والكيانات التجارية بهدف الإنخراط فى سلاسل التوريد والبيع ودراسات إدارة المخاطر بالأسواق وكذلك استراتيجيات الإعلان والترويج للمنتجات لضمان استدامة مفاعلات الأبحاث الذرية.



وقد صرح الدكتور هداية احمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي بان ورشة العمل تأتي في إطار استراتيجية التعاون الدولي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال مشروعات التعاون مع الأفرا، كما تؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه الهيئة على مستوى التعاون الدولي مع الدول الافريقية وخاصة في مجالات استخدامات وتسويق واستدامة مفاعلات الابحاث الذرية في اطار امتلاك مصر الخبرات الدولية والفنية والمكتسبة من مفاعل مصر البحثي الثاني الذي يقوم بإنتاج النظائر المشعة للتشخيص والعلاج بالسوق المصري ويقوم بالتصدير لبعض الدول.

وقد صرح الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية بان الهيئة تعمل على تعميق التعاون الأفريقي خاصة من خلال مشروعات الافرا والتي تغطي مجالات كثيرة منها مجالات تطوير وتشغيل وتسويق مفاعلات الابحاث وكذلك مجالات الزراعة الذكية وكذلك مجالات الحفاظ على الأراضي الزراعية وكذلك مجالات الصحة والاستخدامات الصناعية.



وقد صرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة إلى أهمية عقد هذه الورشة على المستوى الافريقي تاكيداً لدور هيئة الطاقة الذرية المصرية والتي تقوم بدور هام في اطار مشروعات وبرامج الافرا وخاصة في برامج تدريب الكوادر البشرية ونقل الخبرات والاستفادة من إمكانيات الهيئة في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.