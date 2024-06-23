الصحة العالمية تحذر من انتشار أدوية مغشوشة تستخدم في علاج السكري وفقدان الوزن

حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار ثلاث دفعات مغشوشة من أدوية "سيماجلوتيد" المستعملة في علاج داء السكري من النمط 2، والسمنة في بعض الدول، مشيرة إلى أن تلك الدفعات المغشوشة، كان قد كُشف عنها في كل من البرازيل والمملكة المتحدة في أكتوبر 2023 والولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر 2023.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت المديرة العامة المساعدة للإدارة المعنية بإتاحة الأدوية والمنتجات الصحية بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة يوكيكو ناكاتاني، أن نظام المنظمة العالمي لمراقبة ورصد المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة لاحظ ورود تقارير متزايدة عن منتجات "سيماجلوتيد" المغشوشة في جميع المناطق الجغرافية منذ عام 2022، لافتة إلى أن هذا الإشعار هو أول إشعار رسمي تصدره المنظمة بعد تأكيد بعض التقارير.

وقالت الدكتورة يوكيكو ناكاتاني، إن المنظمة تنصح أخصائيي الرعاية الصحية والسلطات التنظيمية والجمهور بأن يحذروا من هذه الدفعات المغشوشة من الأدوية، مناشدة الجهات صاحبة المصلحة أن توقف استعمال أية أدوية مشبوهة وتبلغ السلطات المختصة.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يوصف دواء "سيماجلوتيد" للمرضى المصابين بداء السكري من النمط 2، من أجل خفض مستويات السكر في دمهم، كما يقلل هذا الدواء خطورة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، علما بأن معظم منتجات "سيماجلوتيد" يجب حقنها تحت الجلد أسبوعيا، ولكنها متوفرة أيضا في شكل أقراص دوائية تُؤخذ عن طريق الفم يوميا.

وحذرت المنظمة من أنه إذا لم تكن المنتجات تحتوي على المكونات الأولية الضرورية، فإن الأدوية المغشوشة يمكن أن تسبب مضاعفات صحية ناجمة عن عدم تقليل مستويات الغلوكوز في الدم أو الوزن، مبينة أنه قد تحتوي أداة حقن الدواء في حالات أخرى على مكون فعال غير معلن عنه فيها، مثل الأنسولين، مما يتسبب في التعرض لطائفة غير متوقعة من المخاطر أو المضاعفات الصحية.

وأوضحت المنظمة أن منتجات "سيماجلوتيد" لا تشكل جزءا من العلاجات التي توصي بها المنظمة لعلاج داء السكري بسبب تكلفتها الباهظة حاليا، لافتة إلى أنه بإمكان المرضى الذين يستعملون هذه المنتجات حماية أنفسهم من الأدوية المغشوشة وآثارها الضارة عن طريق اتخاذ إجراءات من قبيل شراء الأدوية بوصفات طبية من أطباء مرخصين وتجنب شرائها من مصادر غير مألوفة أو غير موثوقة، مثل تلك الموجودة على الإنترنت.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، ينبغي أن يتحقق الناس دوما من تغليف الأدوية وتواريخ انتهاء صلاحيتها عند شرائها، وأن يستعملوا المنتجات بحسب الوصفة الطبية.

