ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الأحد

ارتفعت مؤشرات البورصة جماعيا في مستهل تعاملات اليوم الاحد، اولي جلسات الاسبوع، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 26,580.71 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX 33 Shariah بنسبة 0.48%، وصولا إلى مستوى 2,622.28 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 5,958.75 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 8,606.14 نقطة.

وصعد أيضًا مؤشر EGX ESG بنسبة 1.11% وصولا لمستوى 5,479.64 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.64%، مسجلا 11,489.16 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 0.62%، ليصل إلى مستوى 32,585.65 نقطة.