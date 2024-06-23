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الأحد 23 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الأحد

البورصة
البورصة
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ارتفعت مؤشرات البورصة جماعيا في مستهل تعاملات اليوم الاحد، اولي جلسات الاسبوع، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 26,580.71 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX 33 Shariah بنسبة  0.48%، وصولا إلى مستوى 2,622.28 نقطة. 

كما ارتفع مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 5,958.75 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 8,606.14 نقطة.

وصعد أيضًا مؤشر EGX ESG بنسبة 1.11% وصولا لمستوى 5,479.64 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.64%، مسجلا 11,489.16 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 0.62%، ليصل إلى مستوى 32,585.65 نقطة.

البورصة مستهل التعاملات