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الأحد 23 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

فقدان 8 أشخاص جراء انهيار أرضي في محافظة غمرتها الأمطار بوسط الصين

انهيار أرضي
انهيار أرضي
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أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة هونان بوسط الصين اليوم/ الأحد/ أن 8 أشخاص فقدوا إثر انهيار أرضي.
وأوضحت السلطات - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية " شينخوا" - أن الانهيار الأرضي وقع في قرية دوشي بمحافظة شينهوانغ ذاتية الحكم لقومية دونغ بمدينة هوايهوا، فيما تم إبلاغ مركز الاستجابة للطوارئ بالمحافظة في حوالي الساعة الرابعة من صباح اليوم، حيث أدى الحادث إلى انهيار 4 منازل.
وأشارت إلى أنه تم نقل جميع الأشخاص الآخرين الموجودين في الموقع إلى مناطق آمنة، وما زالت أعمال الإنقاذ جارية، حيث تعرضت المحافظة لأمطار غزيرة.

الصين انهيار أرضي